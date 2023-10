Eventi 541

A Santa CaterinaVillarmosa la festa del ringraziamento dell'Altissimo: degustazioni con olio benedetto e doni

Dopo la sfilata dei mezzi agricoli si procederà con la benedizione delle terre, dei mezzi agricoli, degli agricoltori e delle loro famiglie

Redazione

Si terrà a Santa Caterina, il 21 ottobre, la festa del ringraziamento dell'Altissimo organizzata dall'Associazione Agricoltori Caterinesi per ringraziare l'Altissimo per i doni della terra. "L'economia del nostro paese, Santa Caterina Villarmosa - scrivono gli organizzatori - è basata principalmente sul settore primario, sopratutto sull'agricoltura, di conseguenza è un evento molto sentito e importante. Inoltre dopo la sfilata dei mezzi agricoli nelle vie del paese, allietata dalla presenza della banda "Artemusica Guastaferro" e il gruppo folk I Katerini di Rasacudia, e la benedizione delle terre, dei mezzi agricoli, degli agricoltori e delle loro famiglie impartita dall'Arciprete Padre Marcio Alcamo, ci sarà una degustazione del pane con l'olio benedetto in Piazza Marconi. Le aziende agricole Angelo Stella e Lavande di Sicilia doneranno la farina di grani antichi per la realizzazione del pane. L'azienda agricola biologica Giovanni Seminatore donerà l'olio extravergine d'oliva biologico per condire il pane. La serata si concluderà con il sorteggio dei premi".



