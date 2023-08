Cronaca 263

A San Leone un quad sfreccia tra i bagnanti: presentata denuncia alla Capitaneria di porto

Due giovani, senza casco, sono a bordo del mezzo e fanno una gimkana fra i teli e le persone

Redazione

Hanno deciso di fare un giro con il quad in spiaggia sfrecciando tra i bagnati. È accaduto nella spiaggia di San Leone, ad Agrigento e a denunciare i fatti è stata l'associazione Mareamico. La scena è stata immortalata dalle tante persone presenti che hanno temuto per la propria incolumità.

I fatti sono avvenuti nei pressi della terza spiaggia del viale delle Dune e, come si vede dai tanti filmati che circolano sui social, due giovani, senza casco, sono a bordo del mezzo e fanno una gimkana fra i teli e le persone che si trovano sull'arenile. In alcuni momenti sfiorano adulti e bambini presenti.

L'associazione Mareamico Agrigento ha denunciato tutto e il video, dal quale si legge il numero di targa del quad, è stato inoltrato alla Capitaneria di porto. Adesso, si potrebbe risalire al conducente e qualora venga identificato potrebbe arrivare una multa.



