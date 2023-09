Eventi 702

A San Cataldo un evento per valorizzare il territorio insieme agli amanti della Ferrari

Tante le tappe previste, tra cui una degustazione in un resort, e la visita a un oleificio e in una azienda produttrice di camice sartoriali

Redazione

Sabato 23 e domenica 24 a San Cataldo si terrà un evento organizzato come ogni anno dall’enoteca di Michele Bonfanti. Un evento che ha come scopo la valorizzazione del territorio nisseno. Il programma in due giornate sarà molto ricco, con visite in aziende locali e degustazioni, con un gruppo di appassionati possessori di Ferrari, nella serata di domenica si svolgerà una degustazione in un resort del posto con la azienda vitivinicola Fantini dallAbruzzo e leader nel mondo. Saranno presenti per la serata Alessia Sciotti, titolare assieme alla sua famiglia, e la direttrice Commerciale Roberta Accardo.

Promuovendo durante le serate in maniera tecnica la degustazione dei loro vini e la storia del azienda divenuta una delle più grandi in Italia e per il gruppo che verrà da tutta la Sicilia, possessori dell’auto più amata al mondo, la rossa di Maranello, avranno modo di conoscere mete insolite, vivendo esperienze uniche a contatto con la gente del luogo, degustando cibi tipici e visitando aziende leader del comprensorio nisseno come Tenuta dell'Abate di Luigi Romano, fiore all’occhiello della provincia produttrice di vino, e Oleificio Arkè di Salvatore e Daniela Diliberto, riconosciuto come uno dei migliori oleifici biologici della Sicilia. Poi ci si sposterà in una nota azienda produttrice di camice sartoriali allargando così più conoscenze imprenditoriali” . Il tutto si concluderà con targhe e riconoscimenti



