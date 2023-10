Attualita 237

A San Cataldo successo di partecipazione per l'Erasmus Days della "Carducci"

Le testimonianze degli studenti, alcuni già liceali, hanno trasmesso il senso e l'enorme valore delle opportunità offerte dai programmi Erasmus Plus

Redazione

14 Ottobre 2023

Nell'ambito della settima edizione degli Erasmus Days, contemporaneamente promossa in Europa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+, con il patrocinio della Commissione europea, la Scuola secondaria di I grado “Giosuè Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, ha organizzato, il 12 e 13 ottobre, un evento speciale. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere il progetto Erasmus Plus e di condividere le esperienze di studenti e docenti coinvolti in scambi e mobilità svolte all'estero. L’occasione, ha offerto l'opportunità di divulgare i risultati dei progetti conclusi, oltre a proiettarsi verso il futuro, dando speranza di opportunità ad altri studenti e docenti che desiderano fare questa importante esperienza.

L'organizzazione è stata curata dai docenti referenti del Programma Erasmus Plus dell’Istituto, le prof.sse Eliana Amico e Monica Dellutri, coordinate dalla prof.ssa Maria Pagano. Le due giornate Erasmus Days – aperte con un intermezzo musicale eseguito da sei giovani studenti chitarristi che, coordinati dal prof. Mario Ferrara, hanno suonato il “Minuetto” di J. S. Bach e “L’inno alla gioia” di L. V. Beethoven – sono state caratterizzate da una partecipazione entusiastica da parte di genitori e alunni delle classi terze, che hanno avuto l'opportunità di ascoltare testimonianze dirette da studenti che hanno partecipato a scambi e mobilità, sia nell'anno scolastico precedente sia nel recente mese di settembre, con destinazioni in Bulgaria e in Francia.

Le testimonianze degli studenti, alcuni già liceali, hanno trasmesso il senso e l'enorme valore delle opportunità offerte dai programmi Erasmus Plus, che vanno ben oltre il semplice apprendimento in aula. Le esperienze all'estero hanno arricchito le loro vite e li hanno aiutati a sviluppare una mentalità aperta e internazionale e accresciuto la loro autonomia. Un ringraziamento per il prezioso contributo all’evento del 12 e 13 ottobre va a tutti i docenti, in particolare ai docenti di Arte, le prof.sse Rita Meli e Salvatrice Emma.

«L'istituto Carducci – ha dichiarato il dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti – prosegue il suo impegno nell'offrire ad alunne e alunni opportunità di crescita e apprendimento oltre i confini nazionali. Gli Erasmus Days sono stati un'occasione straordinaria per diffondere questa missione educativa e ispirare una nuova generazione di studenti a esplorare il mondo attraverso l'istruzione internazionale e programmare, sin da ora, le numerose mobilità all’estero già finanziate».



© Riproduzione riservata

