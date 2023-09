Eventi 935

A San Cataldo "Sconcerto" di fine estate: le più belle hit anni 80, 90 e 2000 suonate dalla Gos"

L'orchestra quest'anno compie un grande traguardo e l'obiettivo dello Sconcerto è quello di far capire a tutti che in orchestra ci si può anche divertire

Redazione

Il 10 settembre andrà in scena la decima edizione del Concerto di Fine Estate a San Cataldo. La Giovane Orchestra Sicula, che ha sede a San dal 2013 e diretta dal suo fondatore Raimondo Capizzi, presenterà un programma non canonicamente associato ad un'orchestra, per tali ragioni il titolo del Concerto appunto è "Sconcerto". Le più belle hit degli anni 80,90 e 2000 suonate dalla GOS e guidate nel canto dal coro misto Incanto.

L'evento fa parte del cartellone dell'estate sancataldese, così il direttore Capizzi: "domenica per la prima volta portiamo lo Sconcerto a San Cataldo, evento che ha ricevuto per due anni consecutivi un grande successo a Terrasini portando pubblico di variegata anagrafica. Da 10 anni organizziamo a San Cataldo il concertone nonostante le parecchie difficoltà economiche e organizzative, ma la musica in sé e la passione di fare musica ha sempre avuto la meglio. L'orchestra quest'anno compie un grande traguardo e l'obiettivo dello Sconcerto è quello di far capire a tutti che in orchestra ci si può anche divertire suonando le canzoni che siamo soliti ascoltare in radio o su You Tube, vogliamo essere il vostro Spotify vivente e per una sera al posto di aprire le app di musica dal telefonino venite fisicamente ad ascoltarla dal vivo. Amo San Cataldo e so che sarà un successo".

Ospite della serata Alessandra Alessi, docente della "Sol Academy", presenta la serata Assunta Tirrito. L'evento è patrocinato dal Comune di San Cataldo e reso possibile grazie al supporto della BCC "Toniolo San Michele" di San Cataldo, Lions Club Caltanissetta dei Castelli, Reale Mutua di Vincenzo Verde, Parrucchieria Selina e Euroarredi di San Cataldo. Appuntamento dunque a domenica 10 settembre ore 20:30 presso piazza Papa Giovanni XXIII (Davanti al comune di San Cataldo). I posti a sedere saranno limitati al piano di sicurezza vigente.



