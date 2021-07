A San Cataldo sarà presentato il docu-film "Brucia come Zolfo": l'appuntamento in piazza Falcone Borsellino

A San Cataldo sarà presentato il docu-film "Brucia come Zolfo": l'appuntamento in piazza Falcone Borsellino

Il docu-film, realizzato da Valerio Cammarata, riguarda il tema delle miniere di zolfo e dei carusi

Redazione

16 Luglio 2021 10:06

"Brucia come Zolfo" è l'ultimo docu-film di Valerio Cammarata, lavoro che sarà presentato sabato 17 luglio alle 20:30 in Piazza Falcone-Borsellino a San Cataldo. "Grazie allo sguardo curioso di quattro bambini di 10 anni - spiega Valerio Cammarata - viene trattato un argomento molto delicato e spinoso, quello delle miniere di zolfo e dei carusi, che ha plasmato il tessuto economico e sociale del nostro territorio nell'ultimo secolo. Ma non si tratta di un documentario asettico e impersonale, piuttosto di un viaggio tra i ricordi e le emozioni che ci legano al nostro passato. Di grande interesse anche per le scuole locali, questo lavoro vuole interpretare in maniera originale la nostra storia. La serata verrà realizzata grazie all'Ass. Turistica Pro Loco e alla collaborazione di alcuni sponsor, prima tra tutti la BCC Toniolo che ha creduto e investito in questo evento". La seconda parte della serata sarà animata da "I Beddi", gruppo folk siciliano. Al pubblico partecipante sarà chiesto di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento.



