A San Cataldo sarà inaugurato un veicolo attrezzato per il trasporto delle persone con fragilità

Donato all'associazione San Filippo Apostolo Onlus grazie ad alcuni sponsor

Redazione

A San Cataldo sarà inaugurato domani un pulmino per il trasporto delle persone con fragilità consegnato all'associazione San Filippo Apostolo Onlus. L'inaugurazione si terrà sabato 25 marzo, alle 16.30, in piazza Monsignor Cataldo Naro, ex piazza Madrice. "Gli sponsor sancataldesi, con a capo la Pmg - ha spiegato padre Alessandro Giambra - ci hanno consegnato questo veicolo attrezzato per accompagnare tutte quelle persone diversamente abili, gli anziani o i malati che non hanno nessuno che li accompagna. In qualità di arciprete lo metterò a disposizione della comunità.



