A San Cataldo nasce l'associazione politica Scruscio: disponibili a un dialogo con gruppi moderati

"I tentativi di un'alleanza con le forze politiche del centrodestra - si legge nella nota - non hanno portato a nulla"

Redazione

19 Maggio 2021 10:40

In questi ultimi mesi nonostante la crisi pandemica e le relative restrizioni, il gruppo politico “Scruscio” è riuscito a consolidare i rapporti tra i fondatori ed ha assistito alla crescente adesione di tanti altri giovani che hanno arricchito con il proprio bagaglio personale e culturale le aspettative del gruppo. Durante l’ultimo incontro si è formalizzata la costituzione dell’Associazione politica “Scruscio” con atto costitutivo e statuto che è già attiva da diversi mesi in ambito territoriale ed impegnata ad affrontare le diverse problematiche inerenti la nostra San Cataldo.

A breve il gruppo, tramite una propria delegazione, si presenterà alla Commissione Straordinaria, attualmente insediata, al fine di instaurare un proficuo dialogo sulle necessità ed istanze della popolazione sancataldese. Nonostante i tentativi degli ultimi mesi mirati ad una alleanza tra forze politiche del centro/destra, gli stessi, ad oggi, non hanno portato ad alcun esito positivo.

Prendiamo atto, con favore, dell’apertura del dott. Giuseppe Scarantino alle diverse forze politiche finalizzata alla coesione per l’interesse comune, nonchè dell’impegno degli esponenti del PD e del M5S per il medesimo fine che, ad oggi purtroppo, non ha trovato un coerente sviluppo. Il gruppo “Scruscio” rimane costantemente disponibile ad un dialogo con i vari gruppi politici moderati che hanno a cuore la soluzione concreta dei problemi di San Cataldo che solo con impegno, volontà e coesione può portare ad un reale cambiamento auspicato ormai da tanni anni.





