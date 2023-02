Eventi 308

A San Cataldo in mostra i dipinti dell'artista nisseno Salvo Risplendente

Mostrerà al pubblico le sue opere «ispirate alla sicilianità e alla memoria di ricordi della mia infanzia e della cultura popolare»

Redazione

(di Vincenzo Falci) Le opere di Salvo Risplendente ancora in mostra. I suoi dipinti, fortemente intrisi di sicilianità, tra colore e folklore, saranno nuovamente visitabili in un’area espositiva da oggi pomeriggio alle 17. Questa volta faranno da cornice all’evento, tra lettura, musica e arte «Tante sfumature di arte e cultura» promosso dall’amministrazione comunale di San Cataldo. L'appuntamento è a palazzo delle Spighe, nella «sala Borsellino». Lì, a condurre per mano la manifestazione saranno lo scrittore Gianfranco Cammarata e la poetessa Maria Concetta Naro.

Ancora una volta, ed è la terza negli ultimi mesi, l’artista contemporaneo nisseno mostrerà al pubblico le sue opere «ispirate alla sicilianità e alla memoria di ricordi della mia infanzia e della cultura popolare», ha spiegato lo stesso pittore e scultore che si sta affermando nel mondo artistico. «Astratto di Sicilia» è una delle sue ultime opere, un mix di colori che si concentrano nella sua amata Sicilia, terra dai mille volti , ricca e vivace come rispecchiano i propri dipinti.



