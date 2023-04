Salute 409

A San Cataldo il medico Giuseppe Petrotto ha tenuto un corso sulle emergenze pediatriche

il trauma cranico, le ustioni, le emergenze respiratorie, in particolare la bronchiolite che e' un tema frequente in questo periodo

Redazione

16 Aprile 2023 10:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-san-cataldo-il-medico-giuseppe-petrotto-ha-tenuto-un-corso-sulle-emergenze-pediatriche Copia Link Condividi Notizia

Ricominciano le lezioni del “Progetto Trinacria: l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria in emergenza/urgenza”. All'interno della Casa dei Fanciulli Cammarata a San Cataldo venerdì 14 aprile 2023 i medici che stanno frequentando il corso hanno assistito alla lezione sulle emergenze pediatriche, "cosa fare in caso di blocco cardiorespiratorio e quindi le manovre di rianimazione cardiopolmonare - ha spiegato il pediatra di libera scelta Giuseppe Petrotto - il trauma cranico, le ustioni, le emergenze respiratorie, in particolare la bronchiolite che e' un tema frequente in questo periodo, in inverno in particolare". Attenzione rivolta anche ad altri argomenti come "la febbre, la tosse, il dolore addominale che possono essere presenti e possono nascondere anche urgenze non differibili", ha aggiunto.

"Direi che il corso è stato utile perché rivolto a colleghi non pediatri e quindi con poca dimestichezza con i bambini e il mondo dei bambini è un mondo diverso da quello degli adulti- ha concluso il pediatra Giuseppe Petrotto- i bambini non sono un piccolo adulto ma sono esseri diversi con gestioni diverse delle emergenze, ecco quindi l'importanza di fare corsi di questo tipo a colleghi che non sono abituati a vedere frequentemente bambini". Il prossimo appuntamento del progetto si svolgerà a fine aprile, mentre a maggio ci sarà l'ultimo incontro ed esame finale.



Ricominciano le lezioni del "Progetto Trinacria: l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria in emergenza/urgenza". All'interno della Casa dei Fanciulli Cammarata a San Cataldo venerdì 14 aprile 2023 i medici che stanno frequentando il corso hanno assistito alla lezione sulle emergenze pediatriche, "cosa fare in caso di blocco cardiorespiratorio e quindi le manovre di rianimazione cardiopolmonare - ha spiegato il pediatra di libera scelta Giuseppe Petrotto - il trauma cranico, le ustioni, le emergenze respiratorie, in particolare la bronchiolite che e' un tema frequente in questo periodo, in inverno in particolare". Attenzione rivolta anche ad altri argomenti come "la febbre, la tosse, il dolore addominale che possono essere presenti e possono nascondere anche urgenze non differibili", ha aggiunto. "Direi che il corso è stato utile perché rivolto a colleghi non pediatri e quindi con poca dimestichezza con i bambini e il mondo dei bambini è un mondo diverso da quello degli adulti- ha concluso il pediatra Giuseppe Petrotto- i bambini non sono un piccolo adulto ma sono esseri diversi con gestioni diverse delle emergenze, ecco quindi l'importanza di fare corsi di questo tipo a colleghi che non sono abituati a vedere frequentemente bambini". Il prossimo appuntamento del progetto si svolgerà a fine aprile, mentre a maggio ci sarà l'ultimo incontro ed esame finale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare