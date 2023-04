Salute 281

A San Cataldo il direttore del 118 Giuseppe Misuraca terrà un corso sulle maxi emergenze

A Gela invece è previsto un corso multidisciplinare in Medicina Generale su diabete, scompenso cardiaco e altre problematiche

Redazione

23 Aprile 2023 15:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-san-cataldo-il-direttore-del-118-giuseppe-misuraca-terra-un-corso-sulle-maxi-emergenze Copia Link Condividi Notizia

Settimana ricca di appuntamenti per l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caltanissetta. Si comincia con l'Assemblea Ordinaria 2023 mercoledì 26 aprile alle ore 18 in seconda convocazione presso la sala conferenze della Fondazione "Casa dei Fanciulli Cammarata" di San Cataldo. Nella stessa sede Venerdì 28 aprile si svolgerà il penultimo appuntamento del “Progetto Trinacria: l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria in emergenza/urgenza”. L'incontro verterà sulla gestione delle maxi emergenze insieme al Direttore dell'Unità Operativa Complessa della Centrale Operativa del 118 di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca.

Infine sabato 29 aprile la Commissione dell'Albo dei Medici Chirurghi dell'OMCeO provinciale di Caltanissetta organizza a Gela presso l'Auditorium del Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele il corso multidisciplinare in Medicina Generale dal titolo "Il paziente complesso: non solo questione di età". Dall'ipertensione arteriosa allo scompenso cardiaco, dal diabete all'asma bronchiale, diverse le patologie e problematiche che a volte possono essere presenti nello stesso paziente. Secondo le varie aree di competenza i numerosi relatori analizzeranno le tipologie di intervento diagnostico e terapeutico e al termine si parlerà anche di comunicazione in relazione al paziente complesso nel percorso territorio-ospedale-territorio.



Settimana ricca di appuntamenti per l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caltanissetta. Si comincia con l'Assemblea Ordinaria 2023 mercoledì 26 aprile alle ore 18 in seconda convocazione presso la sala conferenze della Fondazione "Casa dei Fanciulli Cammarata" di San Cataldo. Nella stessa sede Venerdì 28 aprile si svolgerà il penultimo appuntamento del "Progetto Trinacria: l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria in emergenza/urgenza". L'incontro verterà sulla gestione delle maxi emergenze insieme al Direttore dell'Unità Operativa Complessa della Centrale Operativa del 118 di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca. Infine sabato 29 aprile la Commissione dell'Albo dei Medici Chirurghi dell'OMCeO provinciale di Caltanissetta organizza a Gela presso l'Auditorium del Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele il corso multidisciplinare in Medicina Generale dal titolo "Il paziente complesso: non solo questione di età". Dall'ipertensione arteriosa allo scompenso cardiaco, dal diabete all'asma bronchiale, diverse le patologie e problematiche che a volte possono essere presenti nello stesso paziente. Secondo le varie aree di competenza i numerosi relatori analizzeranno le tipologie di intervento diagnostico e terapeutico e al termine si parlerà anche di comunicazione in relazione al paziente complesso nel percorso territorio-ospedale-territorio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare