Salute 129

A San Cataldo e Santa Caterina Villarmosa screening gratuito dell'udito, l'iniziativa è del Lions Club

Saranno due le giornate dedicate. All'interno di un camper adibito a studio medico sarà possibile effettuare il controllo gratuito dell'udito

Redazione

Il Lions Club "Caltanissetta dei Castelli", presieduto da Antonio Alberto Stella, aderendo all'iniziativa di screening sanitari voluta dalla Presidente della Zona 24 Angela Testa, ha predisposto uno screening gratuito dell'udito con una due giorni: Sabato 9 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 a San Cataldo, in piazza Papa Giovanni XXIII, davanti Palazzo delle Spighe, sede municipale; domenica 10 aprile, sempre dalle ore 9.00 alle ore 13.30, a Santa Caterina Villarmosa, in piazza Guglielmo Marconi, davanti la sede del Municipio. Una rappresentanza di Soci Lions con la Presidente di Zona sarà con un camper adibito a Studio medico mobile nei due centri del nisseno per effettuare un controllo gratuito dell'udito a tutti i cittadini che si presenteranno. L'iniziativa rientra all'interno della macroarea "Migliorare la salute ed il benessere - i Lions per la Salute", voluta dal Distretto 108Yb Sicilia, Governatore Francesco Cirillo.

"Ringraziamo per la generosità e la collaborazione il Dr. Fabio Lombardo, socio Lions e specialista in ORL - Dirigente medico I livello Ospedale "Gravina" di Caltagirone, che si è reso disponibile ad effettuare gli screening a titolo completamente gratuito" - afferma il Presidente del "Caltanissetta dei Castelli" - "in piano spirito dei Lions, impegnati in prima linea nel prevenire le malattie grazie a degli screening mirati e rivolti, sempre gratuitamente, alla popolazione".



© Riproduzione riservata

