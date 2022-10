A San Cataldo al via gli incontri per istituire il consiglio comunale dei ragazzi

Politica 204

A San Cataldo al via gli incontri per istituire il consiglio comunale dei ragazzi

Tutte le operazioni saranno condotte dall’assessore all’Istruzione e cultura Guttilla, insieme ai referenti scolastici

Redazione

27 Ottobre 2022 15:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-san-cataldo-al-via-gli-incontri-per-istituire-il-consiglio-comunale-dei-ragazzi Copia Link Condividi Notizia

“Una sede dove i ragazzi e le ragazze di San Cataldo possono elaborare proposte per migliorare la nostra città, per esprimere le loro opinioni, per confrontare le loro idee e per discutere liberamente nel rispetto delle regole. Si tratta di un’iniziativa consolidata nel nostro Comune, dal notevole taglio civico, sociale, educativo e che coinvolge tutte le scuole della nostra città. Così, abbiamo già dato via al tour, con incontri negli istituti primari e secondari di San Cataldo, insieme al nostro assessore Marianna Guttilla, alla I commissione consiliare permanente, al presidente provinciale del Conadi Maria Concetta Naro e al presidente del consiglio comunale Romeo Bonsignore”. Così il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l’assessore all’Istruzione e cultura Marianna Guttilla.

“In queste sedi, - continua l’assessore Guttilla - stiamo lanciando un SOS simbolico per coinvolgere i nostri concittadini più piccoli a partecipare e collaborare alla cittadinanza attiva nella nostra comunità. Inizia così un nuovo viaggio carico di emozioni. E siamo solo all’inizio”. “Il consiglio comunale dei ragazzi prende avvio in tutte le fasi che riguardano la turnazione delle liste e le candidature dei consiglieri e del baby sindaco. Si procederà quindi alla presentazione dei loro programmi elettorali e delle candidature, per poi passare alle elezioni vere e proprie. Saranno proprio loro, i giovani, a votare i loro rappresentanti. Tutte le operazioni saranno condotte dall’assessore all’Istruzione e cultura Guttilla, insieme ai referenti scolastici. Nel frattempo, abbiamo rivisitato anche il regolamento per garantire la rappresentatività di tutte le scuole e i circoli” conclude Comparato.



"Una sede dove i ragazzi e le ragazze di San Cataldo possono elaborare proposte per migliorare la nostra città, per esprimere le loro opinioni, per confrontare le loro idee e per discutere liberamente nel rispetto delle regole. Si tratta di un'iniziativa consolidata nel nostro Comune, dal notevole taglio civico, sociale, educativo e che coinvolge tutte le scuole della nostra città. Così, abbiamo già dato via al tour, con incontri negli istituti primari e secondari di San Cataldo, insieme al nostro assessore Marianna Guttilla, alla I commissione consiliare permanente, al presidente provinciale del Conadi Maria Concetta Naro e al presidente del consiglio comunale Romeo Bonsignore". Così il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l'assessore all'Istruzione e cultura Marianna Guttilla. "In queste sedi, - continua l'assessore Guttilla - stiamo lanciando un SOS simbolico per coinvolgere i nostri concittadini più piccoli a partecipare e collaborare alla cittadinanza attiva nella nostra comunità. Inizia così un nuovo viaggio carico di emozioni. E siamo solo all'inizio". "Il consiglio comunale dei ragazzi prende avvio in tutte le fasi che riguardano la turnazione delle liste e le candidature dei consiglieri e del baby sindaco. Si procederà quindi alla presentazione dei loro programmi elettorali e delle candidature, per poi passare alle elezioni vere e proprie. Saranno proprio loro, i giovani, a votare i loro rappresentanti. Tutte le operazioni saranno condotte dall'assessore all'Istruzione e cultura Guttilla, insieme ai referenti scolastici. Nel frattempo, abbiamo rivisitato anche il regolamento per garantire la rappresentatività di tutte le scuole e i circoli" conclude Comparato.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare