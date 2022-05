Eventi 171

A Riesi la presentazione del libro "Nell'ora più calda": un viaggio alla ricerca della verità

Ambientato negli anni ’70 del secolo scorso, la protagonista, Rosita, è una bambina che racconta in forma di diario gli eventi che la circondano

Organizzata dalla sede di Riesi di BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Riesi, Patio 65 e il Centro studi Temi per la Legalità, sarà presentato sabato 21 maggio 2022 alle ore 19,00, presso la Chiesa Valdese in via Capitano Faraci a Riesi, il romanzo di Daniela Mirisola “Nell’ora più calda”. Dopo la presentazione della prof.ssa M. Catena Sanfilippo, Presidente della sede di BCsicilia di Riesi, sono previsti gli interventi dell’avv. Renata Accardi, e del prof. Calogero Miccichè.

La prof.ssa Santina Sanfilippo leggerà alcuni brani del libro. Interventi musicali a cura di Giuseppe Di Legami. Sarà presente l’autrice. Modererà l’incontro Eugenio Di Francesco, Vice Presidente Regionale “Rete per la legalità”. Ingresso libero muniti di mascherina. Per informazioni email: riesi@bcsicilia.it.

Il romanzo noir di Daniela Mirisola “Nell’ora più calda” trae ispirazione da fatti reali e diventa un racconto in cui i colpi di scena e le emozioni compongono una trama affascinante e sorprendente. Ambientato negli anni ’70 del secolo scorso, la protagonista, Rosita, è una bambina che racconta in forma di diario gli eventi che la circondano: le intimidazioni della mafia, i morti ammazzati, la ricerca affannosa della verità spesso taciuta dagli adulti che la vogliono proteggere. Ma nascondere la verità non è mai un bene… un romanzo da leggere tutto d’un fiato e che appassiona per lo stile lineare, delicato e coinvolgente. Ricordando sempre la celebre frase di Peppino Impastato: “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà”.



