A Ribera statua della Madonna imbrattata la notte di Halloween. L'arciprete: "Basta esternare valori non nostri"

Scritte blasfeme, inneggianti ad Halloween, sono state lasciate su una panchina e una bestemmia su un vaso ornamentale

Vandali in azione a Ribera, in provincia di Agrigento, dove la notte di Halloween, nella centralissima piazza Sant'Antonino, sono state imbrattate con vernice scura una statua di marmo della Madonna con bambino e un crocifisso. Completamente coperte dallo spray anche due lapidi. Scritte blasfeme, inneggianti ad Halloween, sono state lasciate su una panchina e una bestemmia su un vaso ornamentale. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione. Si dice esterrefatto da quanto accaduto l'arciprete di Ribera don Giuseppe Argento: "Un episodio che testimonia come, ormai, siamo diventati portatori di valori e tradizioni che - dice - non ci appartengono". (ANSA).



