Attualita 409

A Panarea occhi puntati sul panfilo del miliardario Ludin: è lungo 83 metri e vale 100 milioni di dollari

Lundin è un uomo d'affari miliardario svedese-canadese, con interessi anche nel mondo petrolifero e dei metalli preziosi, con un patrimonio stimato di circa 2,5 miliardi di dollari

Redazione

24 Giugno 2021 11:14

Nella rada dell'isola eoliana di Panarea si è ancorato lo yatch "Savannah", di 83 metri. Appartiene a Lukas Lundin, uno degli uomini più ricchi al mondo, del valore di oltre 100 milioni di dollari. Scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio e ponti in teak: oltre ai "naturali" confort presenti in barche di questo tipo, il panfilo ha la speciale "sala sottomarina", che consente agli ospiti di sbirciare al di sotto della superficie del mare. Il proprietario è presidente della Lundin Mining Corporation e di altre importanti società.

Lundin è un uomo d'affari miliardario svedese-canadese, con interessi anche nel mondo petrolifero e dei metalli preziosi, con un patrimonio stimato di circa 2,5 miliardi di dollari.(Ansa)



Nella rada dell'isola eoliana di Panarea si è ancorato lo yatch "Savannah", di 83 metri. Appartiene a Lukas Lundin, uno degli uomini più ricchi al mondo, del valore di oltre 100 milioni di dollari. Scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio e ponti in teak: oltre ai "naturali" confort presenti in barche di questo tipo, il panfilo ha la speciale "sala sottomarina", che consente agli ospiti di sbirciare al di sotto della superficie del mare. Il proprietario è presidente della Lundin Mining Corporation e di altre importanti società.

Lundin è un uomo d'affari miliardario svedese-canadese, con interessi anche nel mondo petrolifero e dei metalli preziosi, con un patrimonio stimato di circa 2,5 miliardi di dollari.(Ansa)

Ti potrebbero interessare