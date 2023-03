Cronaca 100

A Palermo vigili del fuoco intervengono per spegnere una "Vampa" di San Giuseppe: su di loro sassi, bottiglie e arance

Scene come questa si sono ripetute negli anni passati, fino al 19 marzo, festa di San Giuseppe

Redazione

La stagione delle «vampe» di San Giuseppe anche quest’anno è iniziata in netto anticipo a Palermo. Questo pomeriggio un grosso falò è stato innescato in piazza Sant'Anna, nel centro storico della città. Una catasta di legno data alle fiamme che rischiava di creare seri problemi nella zona. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato di spegnere l’incendio. Contro i pompieri sono stati lanciati sassi, bottiglie e arance. I mezzi sono rimasti danneggiati. Scene come questa si sono ripetute negli anni passati, fino al 19 marzo, festa di San Giuseppe. Cataste in giro per Palermo sono già pronte per essere incendiate nonostante i pericoli e le segnalazioni dei residenti.



