A Palermo officina metallurgica abusiva operava senza partita iva e autorizzazioni, sequestrata dalla Gdf

Al titolare è stata elevata una sanzione paria 860,66 euro

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Palermo in prossimità delle Festività, i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo un’officina metallurgica abusiva che operava senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge. In particolare, le Fiamme Gialle hanno effettuato un accesso presso un laboratorio metallurgico in zona Borgo Nuovo, dove venivano realizzati infissi e manufatti in metallo, per verificare il possesso, da parte del titolare, delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore in materia di artigianato, nonché l’iscrizione alla Camera di Commercio (Legge 241/90). Lo stesso dichiarava di essere sprovvisto di tutte le autorizzazioni e di aver cessato la Partita IVA nell’anno 2017.

Pertanto i Finanzieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo il locale e le attrezzature presenti, in relazione alla mancata iscrizione all’albo delle imprese artigiane (prevista dall’art. 5 della Legge 443/1985) e segnalato il trasgressore alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria applicata in misura ridotta, pari a € 860,66. Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme.



