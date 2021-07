Cronaca 401

A Palermo no vax contro il green pass, in centro polizia antisommossa

In via Maqueda ci sono stati dei momenti di tensione, subito sedati dalla polizia in tenuta antisommossa

Redazione

25 Luglio 2021 10:05

Anche a Palermo monta la protesta contro il green pass obbligatorio. Centinaia di persone, la maggior parte di queste senza mascherine, si sono date appuntamento ieri pomeriggio in piazza Castelnuovo, al Politeama, davanti al Palchetto della Musica (il Tempietto) per protestare contro la certificazione verde che dal 6 agosto diverrà obbligatoria per diversi luoghi ed eventi. Secondo quanto si apprende, per la protesta, lanciata con un tam tam sui social, non è stato presentato preavviso alla polizia. I manifestanti sono giovani, anziani, uomini e donne. Tra striscioni e con slogan come "Basta dittatura", "No Green Pass", scanditi da canti e cori contro il governo Draghi e il nuovo decreto Covid. La folla si è poi spostata verso via Maqueda, dove ci sono stati dei momenti di tensione, subito sedati dalla polizia in tenuta antisommossa presente sul posto. (Fonte Gds.it)



