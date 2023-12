A Palermo ladri usano Fiat Panda come ariete per spaccare la vetrina e svaligiano la Rinascente

Cronaca 101

Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri

Redazione

Banda spacca vetrine in azione a Palermo. Il colpo è stato messo a segno nel negozio della Rinascente nella centralissima via Roma. I ladri, dopo avere sfondato una vetrina con una Fiat Panda risultata poi rubata, sono riusciti a portare via oggetti preziosi. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.



