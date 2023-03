Salute 1309

A Mussomeli riprende la chirurgia ambulatoriale: ecco le patologie che saranno trattate e i giorni previsti per l'ambulatorio

La drezinoe dell'Unità operativa di Chirurgia dell'ospedale Immacolata Longo è stata assegnata ad interim al dottore Francesco Scaffidi Abbate

Rita Cinardi

Riprendono gli interventi di piccola chirurgia a Mussomeli sotto la direzione del direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Endocrinochirurgia di Caltanissetta, Francesco Scaffidi Abbate che è stato nominato, ad interim, direttore responsabile dell’Unità di Chirurgia dell’ospedale Immacolata Longo. In attesa delle procedure di reclutamento del personale di chirurgia generale l’attività di Chirurgia a Mussomeli avverrà in regime di Day Service o Day Surgery o, ancora, in chirurgia ambulatoriale. L’attività ambulatoriale avrà inizio il 13 marzo e, a seguire, ogni lunedì del mese dalle 8 alle 14, mentre i posti letto verranno attivati nei giorni previsti per gli interventi chirurgici dalle 8 alle 18. Queste le patologie che saranno trattate in elezione, si tratterà infatti di interventi programmati: patologie della cute e del sottocute; ernie inguinali, crurali, ombelicali, epigastriche e laparocele; chirurgia del prepuzio e dello scroto; linfadenoctomie del collo, regione ascellare e inguinale; termoablazioni tiroidee e agobiopsie tiroidee. L’attività chirurgica sarà eseguita dal dottore Scaffidi, insieme ai medici dell’Unità Operativa di Endocrinochirurgia, Francesca Cannemi, Daniela Lobrutto, Bianca D’Alessandro e Francesco Scalieri. Il dottore Scaffidi Abbate ha tenuto a ringraziare il commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone e Benedetto Trobia per aver dato piena attuazione a un servizio indispensabile per i pazienti del territorio, oltre che il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania.



