Politica 161

A Mussomeli la prima colonnina per ricaricare veicoli elettrici, il sindaco: "Entriamo nel futuro"

Si tratta della prima di 4 colonnine. E' stata installata in viale Peppe Sorce

Redazione

28 Maggio 2022 09:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-mussomeli-la-prima-colonnina-per-ricaricare-veicoli-elettrici-il-sindaco-entriamo-nel-futuro Copia Link Condividi Notizia

Il nostro comune ha già avviato il cammino verso la transizione ecologica. Montata ieri, in viale Peppe Sorce, la prima delle quattro colonnine di ricarica per veicoli elettrici che saranno collocate nel centro urbano del nostro comune. La transizione ecologica.è indubbiamente il secondo asse strategico universalmente considerato, insieme alla transizione digitale, il motore per eccellenza di un nuovo modello di sviluppo mondiale e nazionale all’insegna della sostenibilità, in grado di contrastare e gestire mutamenti climatici sempre più pesanti. Noi saremo pronti, proiettati nel futuro!!!

Il Sindaco di Mussomeli

Giuseppe Catania



Il nostro comune ha già avviato il cammino verso la transizione ecologica. Montata ieri, in viale Peppe Sorce, la prima delle quattro colonnine di ricarica per veicoli elettrici che saranno collocate nel centro urbano del nostro comune. La transizione ecologica.è indubbiamente il secondo asse strategico universalmente considerato, insieme alla transizione digitale, il motore per eccellenza di un nuovo modello di sviluppo mondiale e nazionale all'insegna della sostenibilità, in grado di contrastare e gestire mutamenti climatici sempre più pesanti. Noi saremo pronti, proiettati nel futuro!!!

Il Sindaco di Mussomeli

Giuseppe Catania

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare