A Mussomeli completati i lavori di riqualificazione del parco Genco

Il sindaco Catania fa presente che a breve sarà anche realizzato il primo parco sociale inclusivo

Redazione

07 Agosto 2021 17:11

Si conclude oggi a Mussomeli, sabato 7 agosto 2021, una settimana molto intensa sul piano dei lavori di manutenzione e urbana. Completati, infatti, i lavori di sistemazione della strada di accesso e di installazione dell'impianto di illuminazione al parco urbano S.Genco. In questo modo il nostro parco ed il teatro all'aperto sarà più accessibile e fruibile. Subito dopo le festività di ferragosto realizzeremo, all'interno, anche il primo parco sociale inclusivo per bambini disabili presente a Mussomeli. Un grazie a tutti i nostri operai e all'impresa e ai suoi operai che hanno lavorato duramente. Lavoriamo per migliorare le nostre infrastrutture culturali !!!

Il Sindaco

Giuseppe Catania



