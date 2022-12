Salute 939

A Mussomeli apre l'ambulatorio di Endocrinochirurgia: possibilità di visite ed esami a pochi passi da casa per un centinaio di pazienti al mese

Le visite potranno essere prenotate al Cup e riguarderanno patologie endocrine del collo e patologie del surrene ed endocrine del pancreas

Rita Cinardi

Visite di endocrinochirurgia saranno eseguite all'ospedale di Mussomeli ogni lunedì dalle 9 alle 13. Nello stesso ambulatorio i pazienti che necessitano di successivi approfondimenti diagnostici saranno sottoposti anche ad agobiopsie e agoaspirati tiroidei. Responsabile del servizio sarà il direttore dell'Unità Operativa Dipartimentale di Endocrinochirurgia Francesco Scaffidi Abbate. Le visite potranno essere prenotate al Cup e riguarderanno patologie endocrine del collo (tiroidi, paratiroidi, ghiandole del collo) e patologie del surrene ed endocrine del pancreas. Il servizio ambulatoriale si svolgerà in locali appositamente individuati dalla direzione dell'Asp con medici, infermieri e personale dedicato. "Attualmente - spiega il direttore della Endocrinochirurgia Scaffidi Abbate - sono circa 100 al mese le persone che, dal Vallone e dalle zone interne delle province di Agrigento e Palermo, si spostano fino all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per poter eseguire questo tipo di esami. Per cui offriremo un servizio fondamentale a pochi chilometri da casa e per questo voglio ringraziare la direzione strategica con a capo il direttore generale Alessandro Caltagirone e il sindaco Giuseppe Catania".



