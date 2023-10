Cronaca 451

A Montedoro ricordato il carabiniere Giovanni Salvo: morì mentre inseguiva due rapinatori

Nel corso dell'inseguimento finì contro un autobus e morì poco dopo per le lesioni riportate

Redazione

Nel pomeriggio di ieri, giorno del 14° anniversario della scomparsa dell’Appuntato dei Carabinieri Giovanni Salvo, il tenente colonnello Alessio ARTIOLI, in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta colonello Vincenzo PASCALE, ha ricordato, nel corso di una celebrazione liturgica nella chiesa Maria S.S. del Rosario di Montedoro, la prematura scomparsa dell’Appuntato M.O.V.C. “alla memoria” Giovanni Salvo, originario di quel centro e deceduto in servizio il 9 ottobre 2009. Nel corso della funzione religiosa, celebrata da Don Salvatore FALZONE, Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri, è stato ricordato il triste episodio in cui perse la vita l’Appuntato Salvo.

Il 9 ottobre 2009, il Carabiniere Scelto Giovanni Salvo (promosso al grado di Appuntato successivamente al decesso), in servizio dal mese di luglio di quell’anno presso la Stazione Carabinieri di Villaricca (NA), nel corso di un servizio antirapina, si poneva all’inseguimento di due giovani a bordo di uno scooter simile a quello utilizzato per compiere rapine ai danni di utenti della strada. Nel corso dell’inseguimento, in sella al proprio motociclo, l’Appuntato Salvo, non avvedendosi di un autobus fermo lungo il margine destro della carreggiata, impattava contro lo spigolo posteriore sinistro del mezzo, venendo proiettato in avanti e finendo al suolo. Nonostante i soccorsi decedeva pochi minuti dopo per le gravissime lesioni riportate.

Erano presenti alla toccante funzione religiosa i familiari del militare scomparso e diverse autorità civili e militari tra cui il Sindaco di Montedoro Dott. Renzo Bufalino, il Comandante della Compagnia CC di Mussomeli, Cap. Giuseppe Tomaselli, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Mussomeli e dell’Associazione Nazionale Paracadutisti, i delegati della Rappresentanza Militare, oltre a colleghi Carabinieri e concittadini. La commemorazione si è conclusa con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide dedicata al caduto, sita nel limitrofo “Parco della Rimembranza dei caduti in Guerra”.



