Attualita 309

A Montedoro acceso l'albero realizzato all'uncinetto dalle volontarie del paese

"E' stata una serata emozionante perchè è un grande onore poter contribuire al Natale Montedorese" scrive Debora Duminuco

Redazione

09 Dicembre 2022 08:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-montedoro-acceso-lalbero-realizzato-alluncinetto-dalle-volontarie-del-paese Copia Link Condividi Notizia

8 dicembre 2022 si è acceso l'albero di Natale in piazza Umberto, inaugurato lo stesso giorno dell'Immacolata e posto vicino alla statua della Madonna come augurio e per dare ufficialmente il via alle feste natalizie a Montedoro. L'albero illuminato ha incantato la folla di persone che sono accorse in piazza per assistere al momento. Alla cerimonia di accensione, era presente il sindaco Renzo Bufalino e il prete della parrocchia del mio paese Massimiliano Novembre. Non potevano di certo mancare in questa cerimonia le volontarie che hanno realizzato questo meraviglioso albero dai colori scintillanti.

E' stata una serata emozionante perchè è un grande onore poter contribuire al Natale Montedorese con un messaggio di positività. Sarà un Natale bello, perché finalmente lo trascorreremo tutti insieme dopo due anni di pandemia. Con l'accensione dell'albero diamo un segnale di rinascita e di speranza a tutti. Da volontarie continueremo a portare avanti il nostro lavoro con ottimismo e con tanta voglia di fare. Il Natale è un momento di rinascita e tutti dobbiamo sentirci responsabili e orgogliosi di quello che è stato fatto e faremo per il rilancio del nostro piccolo paese,

Debora Duminuco



8 dicembre 2022 si è acceso l'albero di Natale in piazza Umberto, inaugurato lo stesso giorno dell'Immacolata e posto vicino alla statua della Madonna come augurio e per dare ufficialmente il via alle feste natalizie a Montedoro. L'albero illuminato ha incantato la folla di persone che sono accorse in piazza per assistere al momento. Alla cerimonia di accensione, era presente il sindaco Renzo Bufalino e il prete della parrocchia del mio paese Massimiliano Novembre. Non potevano di certo mancare in questa cerimonia le volontarie che hanno realizzato questo meraviglioso albero dai colori scintillanti. E' stata una serata emozionante perchè è un grande onore poter contribuire al Natale Montedorese con un messaggio di positività. Sarà un Natale bello, perché finalmente lo trascorreremo tutti insieme dopo due anni di pandemia. Con l'accensione dell'albero diamo un segnale di rinascita e di speranza a tutti. Da volontarie continueremo a portare avanti il nostro lavoro con ottimismo e con tanta voglia di fare. Il Natale è un momento di rinascita e tutti dobbiamo sentirci responsabili e orgogliosi di quello che è stato fatto e faremo per il rilancio del nostro piccolo paese,

Debora Duminuco

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare