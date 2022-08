Eventi 492

A Milazzo nuovi riconoscimenti per il poeta scrittore nisseno Salvatore Amico e la figlia Chiara Corinne

Il Premio Letterario "Teseo" è giunto alla sua IV edizione, promosso dall’Associazione Culturale "Teseo" presieduto da Attilio Andriolo

Continuano i riconoscimenti per il poeta e scrittore Salvatore Amico e sua figlia Chiara Corinne. Al premio "Teseo" Salvatore si è classificato al 2° posto per una poesia in lingua poetica siciliana, venerdì 26 agosto 2022. La manifestazione si è svolta presso il Lido Sayonara di Milazzo, complice uno splendido tramonto sul mare. Chiara Corinne ha ottenuto una menzione speciale, anche lei per una lirica in lingua poetica siciliana. Il Premio Letterario è giunto alla sua IV edizione, promosso dall’Associazione Culturale “Teseo” presieduto da Attilio Andriolo. Nel corso della serata, Chiara, Maestro in pianoforte, si è esibita insieme ad Enrico Di Dio che suona l’eufonio. Inoltre Chiara ha cantato accompagnandosi al pianoforte. Oltre questo riconoscimento Salvatore Amico è stato premiato ad Agrigento il 30 luglio 2022 alla XXV Edizione del Premio Nazionale "Alessio Di Giovanni”, classificandosi al terzo posto per una lirica in lingua siciliana e il 12 agosto 2022 ad Acitrezza, ottenendo il Premio “Trinacria” alla XXII edizione del Premio Letterario “Acitrezza Terra dei Ciclopi”, quale migliore poesia scritta in lingua siciliana, in memoria dell’indipendentista siciliano Santo Trovato.



