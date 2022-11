Cronaca 94

A Messina il falso invalido a cui era stata certificata la cecità: sequestrati i beni

In 28 anni avrebbe percepito 190 mila euro come indennità di accompagnamento per invalidi ciechi assoluti

Redazione

03 Novembre 2022 16:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-messina-il-falso-invalido-a-cui-era-stata-certificata-la-cecita-sequestrati-i-beni Copia Link Condividi Notizia

Avrebbe percepito, dal 1994, 190 mila euro come indennità di accompagnamento per invalidi ciechi assoluti, ma era in grado di svolgere attività come un vedente. È l’accusa contestata a un presunto falso invalido del Messinese che è stato denunciato per truffa allo Stato dai carabinieri della compagnia di Milazzo. Militari dell’Arma hanno eseguito anche un sequestro beni per equivalente disposto dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto.

Secondo l’accusa da 28 anni l’uomo avrebbe percepito illegalmente oltre 900 euro al mese di indennità. Dalle indagini dei militari dell’Arma è emerso come l’uomo svolgesse le attività quotidiane in modo del tutto incompatibile con la condizione di cecità assoluta. In particolare, è stata constatata la totale autonomia dei movimenti, la puntuale individuazione degli interlocutori nelle conversazioni con altre persone, l'utilizzo e la consultazione del telefono cellulare, gli agevoli spostamenti su percorsi pedonali, anche accidentati, con presenza di marciapiedi e scale, l’attraversamento della strada in presenza di automobili, l’utilizzo senza alcuna difficoltà di macchinette distributrici di bevande.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Contestualmente, è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso del gip per oltre centonovantamila euro, equivalente a quanto, secondo l’accusa, sarebbe stato percepito indebitamente dal 1994 ad oggi.



Avrebbe percepito, dal 1994, 190 mila euro come indennità di accompagnamento per invalidi ciechi assoluti, ma era in grado di svolgere attività come un vedente. È l'accusa contestata a un presunto falso invalido del Messinese che è stato denunciato per truffa allo Stato dai carabinieri della compagnia di Milazzo. Militari dell'Arma hanno eseguito anche un sequestro beni per equivalente disposto dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo l'accusa da 28 anni l'uomo avrebbe percepito illegalmente oltre 900 euro al mese di indennità. Dalle indagini dei militari dell'Arma è emerso come l'uomo svolgesse le attività quotidiane in modo del tutto incompatibile con la condizione di cecità assoluta. In particolare, è stata constatata la totale autonomia dei movimenti, la puntuale individuazione degli interlocutori nelle conversazioni con altre persone, l'utilizzo e la consultazione del telefono cellulare, gli agevoli spostamenti su percorsi pedonali, anche accidentati, con presenza di marciapiedi e scale, l'attraversamento della strada in presenza di automobili, l'utilizzo senza alcuna difficoltà di macchinette distributrici di bevande. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Contestualmente, è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso del gip per oltre centonovantamila euro, equivalente a quanto, secondo l'accusa, sarebbe stato percepito indebitamente dal 1994 ad oggi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare