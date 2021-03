Eventi 158

A marzo torna l'ora legale: lancette dell'orologio da spostare dalle 2 del mattino alle 3

L'ora legale entrerà in vigore nella notte tra il 27 e il 28 Marzo. L'obiettivo è quello di ottenere un risparmio energetico

01 Marzo 2021 16:51

A marzo torna l'ora legale. Alle 2 del mattino dell’ultima domenica del mese, nella notte tra il 27 e il 28 Marzo entrerà in vigore l’ora legale.

Come vanno spostate le lancette dell'orologio

Le lancette dell'orologio dovranno essere spostate, portandole dalle ore 2 del mattino alle 3 del mattino. L'obiettivo dell'introduzione dell'ora legale è ottenere un risparmio energetico in virtù del minore utilizzo dell’illuminazione elettrica in orari concomitanti con l’attività lavorativa di tantissime persone.

Quando venne adottata l'ora legale

Fu il presidente degli Usa Benjamin Franklin ad ipotizzare per primo, nel 1784, di spostare le lancette in estate per risparmiare sull’uso delle candele, ma soltanto durante la Prima Guerra Mondiale la camera dei Comuni di Londra decise di adottare il British Summer Time. Altri Paesi, tra cui l’Italia, seguirono l’esempio del Regno Unito consentendo enormi risparmi di energia elettrica.

In Italia l’ora legale venne poi riadottata durante la seconda guerra Mondiale per poi essere abolita. Venno di nuovo adottata nel 1966 ed è sempre rimasta.





