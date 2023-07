Sport 102

A Marsala la finale regionale di basket 3X3: l'Invicta Caltanissetta scende in campo con tanti partecipanti

Un tripudio di festa e sport per le sei squadre nissene che si sono hanno ben figurato

Redazione

Grande festa di basket a Marsala, dove si è disputata la fase finale regionale del torneo 3x3. L'Invicta Caltanissetta si è distinta per il maggior numero di partecipanti, in quanto si è qualificata alla fase regionale maschile con 3 squadre U14, 1 squadra u16 e 1 squadra U18, più 1 squadra U16 femminile. In campo i giovani nisseni hanno ben figurato, raggiungendo con più squadre la qualificazione alla seconda giornata.



Questi i risultati finali.

In U14, Invicta 1 quarti (Selvaggio Marco, Giunta Alessandro, Termini Lorenzo e Lo Piano Alessandro);

Invicta 2 ottavi (Iraci Salvatore, Marchese Cesare e Colombo Aurelio - Giangreco Calogero assente);

Invicta 3 noni ex equo (Tosatti Lorenzo, Cantella Nicolò e Di Noto Daniele - Ferrari Giulio e Sanicola Giorgio assenti).

In U16 settimi con Girone Matteo, Giordano Elia e Di Maria Giuseppe (Mosca Michele assente)

In U18 quinti ex equo con Girone Matteo , La Bua Giacomo e Selvaggio Lino (Sferrazza assente)

In U16 femminile quarti con Palermo Gaia, Lo Piccolo Elena, Amico Sara e La Bua Gloria.

Da evidenziare che le ragazze hanno perso in semifinale vs UniMe 4-3 all ultima azione, mostrando quella determinazione che era mancata nella scorsa stagione.

Quindi giornate di festa per i ragazzi che, oltre a divertirsi in campo, si sono goduti la piscina e gli eventi collegati, grazie ad un impeccabile organizzazione della manifestazione sportiva.



