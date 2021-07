Attualita 300

Variante Delta, studenti italiani bloccati a Malta: aumenta il focolaio, 130 in quarantena

Si tratta in gran parte di teenager in vacanza o studenti delle scuole estive di lingua inglese, che però chiuderanno a partire da mercoledì 14

Redazione

11 Luglio 2021 12:20

Sarebbero tra 120 e 130 gli italiani in quarantena a Malta che finora, secondo quanto si è appreso, si sono messi in contatto con l’Ambasciata italiana. Si tratta in gran parte di teenager in vacanza o studenti delle scuole estive di lingua inglese, che però chiuderanno a partire da mercoledì 14. I positivi al COVID-19 sono circa 50, mentre gli altri sono in isolamento perché entrati a contatto con i compagni contagiati. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sottolinea che l’associazione, come in altre occasioni, offre assistenza ai giovani ed ai genitori che si vorranno rivolgere per la tutela legale



