A Los Angeles due modelle trovate morte in pochi giorni

Le autorità non escludono legami tra i due decessi

Due modelle sono state trovate morte nei loro appartamenti a Los Angeles nell'ultima settimana. Al momento non sembra esserci alcun legame fra i due incidenti ma le autorità non lo escludono categoricamente. La modella Maleesa Mooney è stata trovata senza vita nella sua abitazione lo scorso 12 settembre. Pochi giorni prima, il 10 settembre, la modella Nichole Coats era stata trovata morta in casa. La famiglia di Coats ritiene che sia stata uccisa.

"La posizione in cui l'abbiamo trovata non è quella di una persona che si è sdraiata sul proprio letto ed è morta", ha raccontato la zia della donna May Stevens. "L'indagine è ancora in corso. Al momento non siamo in grado di fornire una causa del decesso", ha affermato la polizia.



