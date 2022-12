Cronaca 499

A Lentini trovato il corpo carbonizzato di una donna: accanto ancora la legna fumante

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia che stanno indagando

Redazione

18 Dicembre 2022 19:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-lentini-trovato-il-corpo-carbonizzato-di-una-donna-accanto-ancora-la-legna-fumante Copia Link Condividi Notizia

Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato oggi pomeriggio, intorno alle 18, in via Seggio, a Lentini. Accanto al cadavere, che secondo gli inquirenti potrebbe appartenere a una 45enne, è stata trovata della legna ancora fumante. Sul posto i Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia di Stato. Indagini in corso.



Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato oggi pomeriggio, intorno alle 18, in via Seggio, a Lentini. Accanto al cadavere, che secondo gli inquirenti potrebbe appartenere a una 45enne, è stata trovata della legna ancora fumante. Sul posto i Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia di Stato. Indagini in corso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare