Attualita 57

A Lanciano il campionato italiano di Ornitologia, da Caltanissetta partirà una folta delegazione

FederEventi Caltanissetta è media partner dell'evento e si occuperà della parte social e grafica

Redazione

09 Dicembre 2023 15:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-lanciano-il-campionato-italiano-di-ornitologia-da-caltanissetta-partira-una-folta-delegazione Copia Link Condividi Notizia

Si terrà dal 10 al 17 dicembre 2023 a Lanciano, in provincia di Chieti, il 54° Campionato Italiano di Ornitologia. L'evento, organizzato da 13 associazioni riunirà circa 11.000 uccelli di oltre 1.500 specie diverse. Una mostra ornitologica che riunisce uccelli di diverse specie, provenienti da tutta Italia. Gli uccelli vengono esposti in gabbie o voliere, in modo da permettere al pubblico di osservarli da vicino.

Gli ornicoltori si occupano di studiare e allevare uccelli. Sono appassionati di questi animali e dedicano molto tempo e impegno alla loro cura. Il Campionato Italiano di Ornitologia è una competizione che si svolge ogni anno. Gli ornicoltori partecipanti presentano i loro uccelli a una giuria, che assegna loro un punteggio in base a diversi criteri, tra cui la taglia, il colore, la salute e la conformità alla razza.

Il Campionato Italiano di Ornitologia Lanciano 2023 si terrà all'interno di LancianoFiere, in 3 padiglioni da 45.000 mq. FederEventi Caltanissetta è media partner dell'evento e si occuperà della parte social e grafica. Caltanissetta sarà anche un punto convoglio organizzato dalla Federazione Ornicoltori Italiani, per gli ornicoltori provenienti dalla Sicilia.

L'evento è un'occasione unica per conoscere e ammirare la bellezza degli uccelli. È anche un'occasione per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della conservazione di questi animali. Sarà visitabile nelle giornate del 15,16 e 17 dicembre 2023. I biglietti sono acquistabili su Lanciano2023.com



Si terrà dal 10 al 17 dicembre 2023 a Lanciano, in provincia di Chieti, il 54° Campionato Italiano di Ornitologia. L'evento, organizzato da 13 associazioni riunirà circa 11.000 uccelli di oltre 1.500 specie diverse. Una mostra ornitologica che riunisce uccelli di diverse specie, provenienti da tutta Italia. Gli uccelli vengono esposti in gabbie o voliere, in modo da permettere al pubblico di osservarli da vicino. Gli ornicoltori si occupano di studiare e allevare uccelli. Sono appassionati di questi animali e dedicano molto tempo e impegno alla loro cura. Il Campionato Italiano di Ornitologia è una competizione che si svolge ogni anno. Gli ornicoltori partecipanti presentano i loro uccelli a una giuria, che assegna loro un punteggio in base a diversi criteri, tra cui la taglia, il colore, la salute e la conformità alla razza. Il Campionato Italiano di Ornitologia Lanciano 2023 si terrà all'interno di LancianoFiere, in 3 padiglioni da 45.000 mq. FederEventi Caltanissetta è media partner dell'evento e si occuperà della parte social e grafica. Caltanissetta sarà anche un punto convoglio organizzato dalla Federazione Ornicoltori Italiani, per gli ornicoltori provenienti dalla Sicilia. L'evento è un'occasione unica per conoscere e ammirare la bellezza degli uccelli. È anche un'occasione per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della conservazione di questi animali. Sarà visitabile nelle giornate del 15,16 e 17 dicembre 2023. I biglietti sono acquistabili su Lanciano2023.com

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare