Cronaca 920

A Lampedusa anche un bimbo di 3 anni trovato solo nel deserto: a salvarlo è stato un giovane

Nessuno conosce né il nome, né la nazionalità del piccino che sta bene ma è impaurito

Redazione

17 Settembre 2023 09:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-lampedusa-anche-un-bimbo-di-3-anni-trovato-solo-nel-deserto-a-salvarlo-e-stato-un-giovane Copia Link Condividi Notizia

Nel pomeriggio di ieri (16 settembre), in uno degli ultimi sbarchi sul molo, è arrivato, tenuto per mano, un piccolo di 3 anni. A prima vista, a polizia e Croce Rossa, sembravano padre e figlio o fratelli. Idee subito smentite dal giovane nordafricano: «Non lo conosco, non so chi sia. Era solo, abbandonato, nel deserto. L’ho preso con me, dovevo salvarlo». Nessuno conosce né il nome, né la nazionalità del piccino che, attualmente, è all’hotspot di contrada Imbriacola e per il quale si cercherà adesso un affidamento familiare. I poliziotti della squadra mobile stanno cercando, anche riascoltando il ragazzo, di raccogliere elementi utili per provare a comprendere di dove sia il bimbo che è impaurito, ma in perfetta salute.



Nel pomeriggio di ieri (16 settembre), in uno degli ultimi sbarchi sul molo, è arrivato, tenuto per mano, un piccolo di 3 anni. A prima vista, a polizia e Croce Rossa, sembravano padre e figlio o fratelli. Idee subito smentite dal giovane nordafricano: «Non lo conosco, non so chi sia. Era solo, abbandonato, nel deserto. L'ho preso con me, dovevo salvarlo». Nessuno conosce né il nome, né la nazionalità del piccino che, attualmente, è all'hotspot di contrada Imbriacola e per il quale si cercherà adesso un affidamento familiare. I poliziotti della squadra mobile stanno cercando, anche riascoltando il ragazzo, di raccogliere elementi utili per provare a comprendere di dove sia il bimbo che è impaurito, ma in perfetta salute.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare