A Ispica precipita con il trattore in una scarpata ma viene salvato dai vigili del fuoco

È stato trasportato al Cannizzaro di Catania, non dovrebbe essere in pericolo di vita

19 Febbraio 2023

Un uomo di 63 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere precipitato in una scarpata col suo trattore, ad Ispica, nel Ragusano. L’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco e dal 118 che dopo averlo stabilizzato lo hanno riportato su con una barella spinale per affidarlo al personale dell’elisoccorso. È stato trasportato al Cannizzaro di Catania, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il sessantatreenne era alla guida di un trattore con rimorchio carico di carote. Dopo aver perso il controllo del mezzo, è precipitato in un dirupo di otto metri lungo la strada statale 115 all’ingresso di Ispica. Trattore e rimorchio sono stati recuperati da una autogru dei vigili del fuoco. (Gds.it)



