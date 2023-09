Cronaca 510

A Gela vinti 32mila euro con un Simbolotto sulla ruota di Palermo

Nuova vincita in provincia di Caltanissetta

Redazione

La fortuna bacia Gela, in provincia di Caltanisetta, nel concorso del Lotto di martedì 12 settembre. Nella località in Sicilia, come riporta Agipronews, vinti 32.608,70 euro in seguito all'opzione del Simbolotto sulla ruota di Palermo. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5 milioni di euro, per un totale di 812 milioni da inizio anno.



