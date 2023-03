Cronaca 202

A Gela un uomo accoltellato nel corso di una lite: trasferito in elissocorso al Sant'Elia

L'uomo, 64 anni, ha ricevuto un fendente all'addome e deve essere sottoposto ad intervento chirurgico

Rita Cinardi

Un uomo di Gela, Carmelo Sordini, di 64 anni è stato accoltellato questa mattina alle 10 in via Aldisio nel corso di una lite. Il violento episodio si è verificato nelle vicinanze di una rivendita di ortrofrutta a quanto pare per futili motivi. L'uomo che ha ricevuto una coltellata al fianco in un primo momento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Gela per poi essere trasferito a Caltanissetta dove i medici lo stanno sottoponendo a un intervento chirurgico. Avrebbe riportato, infatti, anche la lesione di un organo interno. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che stanno indagando sull'accaduto.



