Al via a Gela il recupero delle aree verdi sporche e abbandonate: primi lavori nel quartiere Margi

I lavori hanno ridato nuova vita ai giardini, riqualificati e rigenerati e dove, nei prossimi giorni, saranno sistemati i nuovi arredi urbani, le panchine e i cestini

16 Febbraio 2021 18:34

A Gela tornano alla luce e ai colori aree verdi abbandonate da anni, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato sulla quale il Sindaco Lucio Greco e l'assessore al decoro urbano, Giuseppe Licata, hanno voluto scommettere sin dall'inizio. Questa mattina è stata la volta del quartiere Margi, e, nello specifico, delle vie Corinto e Spallanzani, grazie alla sinergia con il comitato di quartiere presieduto da Maurizio Di Rosa.Sono stati proprio i residenti a chiedere l'intervento della pubblica amministrazione, e Licata si è subito adoperato per sistemare le due aree in questione. I lavori hanno ridato nuova vita ai giardini, riqualificati e rigenerati e dove, nei prossimi giorni, saranno sistemati i nuovi arredi urbani, le panchine e i cestini. Ma intanto già oggi si sono viste scene inedite, con i nonni a passeggio coi nipotini tra i vialetti liberati da sporcizia, cumuli di rifiuti ed erbacce. Una bellissima immagine, che, hanno commentato i residenti, “ci ridà fiducia e speranza nel futuro”.

“Siamo pronti a fare la nostra parte, – hanno detto – curando il verde e salvaguardando l'area che il Comune ci consegna finalmente pulita. Un ringraziamento al Sindaco e all'amministrazione per essere riusciti a vedere la bellezza e a ripristinarla in un luogo che sembrava dimenticato”.

A scegliere le piante e ad occuparsi della progettazione delle due aree è stato Angelo Falcone, titolare di un vivaio. Sue sono state le idee delle aiuole delimitate da piccole siepi e dei vialetti arricchiti da essenze. Ci sono il rosmarino, la lavanda, il mirto e il pitosporo, gli oleandri e le ginestre, e tutti insieme creano piacevoli effetti cromatici, oltre ad emanare i loro caratteristici odori. Sono stati piantati anche alcuni alberi, in aggiunta a quelli che c'erano già e che sono stati potati, allo scopo di creare, col tempo, zone d'ombre pronte ad accogliere chi vorrà trascorrere qui le ore del giorno. “Il nostro obiettivo – ha spiegato Falcone - era quello di realizzare un polmone verde ricco di ossigeno, colori e profumi, ma con piante autoctone facili da gestire e curare, dato che a prendersene cura dovranno essere i cittadini.

Non solo pulizia e verde, nei prossimi giorni la Ghelas provvederà ad illuminare tutto con nuovi impianti a led. “Ecco quello che intendiamo quando parliamo dell'importanza di un percorso di cittadinanza attiva. Da mesi, – spiega Licata - stiamo programmando una rigenerazione di aree verdi in tutta la città, e questo è un esempio concreto di come l'amministrazione sia sempre pronta a dare risposte ai cittadini e alle famiglie. Abbiamo riqualificato due polmoni che erano completamente nel degrado, e quando avremo finito li affideremo al comitato di quartiere per la manutenzione ordinaria. Il messaggio che mi piacerebbe lanciare è che nessuno deve sentirsi solo e abbandonato”.



