A Gela perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici di una società di vigilanza privata

Pare sia stato acquisito del materiale documentale, che probabilmente potrà servire agli inquirenti

Redazione

Questa mattina i militari della guardia di finanza hanno effettuato una perquisizione negli uffici di una società di vigilanza privata. A riportare la notizia è il quotidianodigela.it. I finanzieri sono arrivati in via Borromini, dove hanno sede gli uffici del gruppo privato, che si occupa di servizi di sicurezza e controllo, sia per conto di privati che di enti pubblici. Pare sia stato acquisito del materiale documentale, che probabilmente potrà servire agli inquirenti. Gli accertamenti, partiti con l’intervento dei finanzieri, si sarebbero protratti per alcune ore.



