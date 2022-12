Cronaca 527

A Gela malviventi danno alle fiamme le auto di un commerciante e della figlia

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull'attentato incendiario

Rita Cinardi

Fiamme questa mattina intorno alle 6.30 in via Amantea a Gela dove ignoti hanno dato alle fiamme due auto intestate a padre e figlia residenti nella zona. I malviventi hanno utilizzato del liquido infiammabile e dato fuoco alla Bmw 520 di proprietà di un commerciante e alla Smart Four Two di proprietà della figlia 28enne. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco e i danni sono ancora in corso di quantificazione. Sul posto i carabinieri che indagano sull'attentato incendiario.



