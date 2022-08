Cronaca 585

A Gela malori tra i bagnanti, ma il sindaco rassicura: "Il mare è pulito non c'è alcun rischio"

I sintomi più comuni denunciati sono chiazze sulla pelle, arrossamenti, nausea e vomito

Redazione

29 Agosto 2022 19:56

“Non c’è alcun allarme inquinamento, il nostro mare è pulito e lo certifica anche il Ministero della Salute”. Così il Sindaco Lucio Greco tranquillizza la cittadinanza dopo che, nelle ultime ore, ha letto e ricevuto moltissimi messaggi in cui i gelesi, preoccupati e allarmati, chiedevano informazioni circa lo stato di salute del mare. Pare, infatti, che si siano verificati su tutto il litorale, non solo gelese, una serie di malesseri, alcuni dei quali hanno portato anche al ricovero ospedaliero. I sintomi più comuni denunciati sono chiazze sulla pelle, arrossamenti, nausea e vomito. Il primo cittadino si è immediatamente attivato per saperne di più ed è stato ampiamente rassicurato da chi di dovere.

“Posso affermare senza timore di essere smentito – continua - che le acque del nostro mare sono pulite e balneabili, e lo si evince anche dal sito https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do, che invito tutti a visitare. 8 i punti del nostro litorale nei quali si è proceduto a campionamento ed analisi: ovest porto rifugio, Macchitella, ovest lanterna, Lido Conchiglia, Manfria (2), Punta Secca e Roccazzelle. Tutti hanno dato esito “Eccellente”. Il motivo che ha scatenato questi problemi di salute, pertanto, non è da ricercare nell’acqua del mare, che è sano e meraviglioso. Godiamocelo!”.



