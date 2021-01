Cronaca 436

A Gela lite sui social finisce a colpi di pistola: illesi i due fratelli bersaglio degli spari

I due erano appena arrivati sotto casa di un uomo per chiarire quando questi si è affacciato cominciando a sparare

28 Gennaio 2021 18:05

Sarebbe stata una lite sui social a scatenare l’ira di un uomo di Gela che, poco prima della mezzanotte, ha sparato contro l’auto di due fratelli che lo stavano raggiungendo per chiarire. Questa almeno la versione data dai due fratelli, 18 e 38 anni, entrambi disoccupati. A chiamare la polizia sono stati proprio loro. I due hanno raccontato agli agenti che poco prima avevano avuto una lite “virtuale” sui social con un uomo che a quanto pare avrebbe utilizzato la loro identità senza alcuna autorizzazione. A quel punto i due fratelli hanno deciso di mettersi in auto per chiarire la questione a quattrocchi. Una volta arrivati in largo San Biagio, nei pressi del cimitero monumentale, l’uomo si sarebbe affacciato dalla sua abitazione sparando tre colpi di pistola all’indirizzo della Fiat Bravo sulla quale viaggiavano i due fratelli rimasti illesi. I tre proiettili hanno raggiunto il mezzo sul parabrezza e sul cofano anteriore. Subito sono arrivati gli agenti della Polizia Scientifica che hanno raccolto diversi reperti poco distante dal luogo in cui si è verificata la sparatoria. Sul caso indaga la polizia che a quanto pare avrebbe già individuato l'autore. Da verificare anche i fatti raccontati dai due fratelli e se davvero sia stata solo una lite sui social a scatenare la violenta reazione.

