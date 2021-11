Sport 188

A Gela la settima edizione della Maratonina: prevista la presenza di oltre 400 atleti

La kermesse permetterà, nel contempo, di commemorare Aurelia Triberio e Nunzio Cavaleri

Redazione

Presentata questa mattina la 7^ edizione della Maratonina Gela, valida anche come 3^ prova grand prix regionale e 2^ Trofeo Aisa – 10.500 metri. La kermesse permetterà, nel contempo, di commemorare Aurelia Triberio e Nunzio Cavaleri, e l’inizio è previsto alle ore 9.00 di domenica, a Macchitella, nei pressi del Piazzale Valsè. I dettagli dell’evento sono stati illustrati dall’assessore Cristian Malluzzo e dal Presidente del Consiglio Comunale Totò Sammito. Con loro il Presidente dell’Atletica Gela Salvatore Iovino, che ha garantito il totale rispetto di tutte le norme anticovid, esibizione del green pass compreso, e l’atleta plurimedagliato Francesco Zito, premiato proprio pochi giorni fa dal Sindaco Lucio Greco per i numerosi risultati conseguiti e che, pur non gareggiando, sarà comunque presente ai nastri di partenza.

Due le categorie nelle quali i runners, provenienti da tutta Italia, si cimenteranno. In 400 correranno la maratona da 21,100 km; in 60 la mezza maratona da 10 km. “Sono certo che questa manifestazione sportiva – hanno dichiarato l’assessore allo sport Malluzzo e il Presidente del civico consesso Sammito - saprà perfettamente coniugare la corsa alle bellezze paesaggistiche del nostro territorio, del lungomare e del Belvedere in modo particolare, fino alla foce del fiume Gela. L’amministrazione comunale crede nella bontà di questa iniziativa, e sta fattivamente collaborando all’accoglienza dei corridori, all’organizzazione e alla buona riuscita dell’evento. La nostra città vanta numerosi atleti di fama internazionale, e non ci manca nulla per diventare una meta attrattiva per sportivi di tutto il mondo, capaci di muovere anche l’indotto turistico. Domenica saremo presenti, naturalmente, sia al momento della partenza che a quello della premiazione, e speriamo che siano tanti, chiaramente nel rispetto delle norme anticovid, i cittadini che vorranno trascorrere una bella mattina di sport e divertimento insieme a noi”.

Sammito, infine, ha voluto rimarcare l’importanza per la città di dotarsi quanto prima di una pista di atletica, per far si che si possa finalmente correre in tutta sicurezza. L’amministrazione comunale sta seguendo attentamente l’iter, pronta ad accelerare appena possibile.





© Riproduzione riservata

