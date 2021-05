Attualita 126

A Gela nasce la consulta per l'arredo e il decoro urbano, il Comune potrà confrontarsi con i cittadini

La Consulta avrà il compito di supportare l'attività della II Commissione Consiliare Permanente Urbanistica e Lavori Pubblici

Redazione

10 Maggio 2021 12:41

Al Comune di Gela si va verso la costituzione della Consulta Comunale per l'arredo e il decoro urbano, attraverso la quale l'Ente potrà confrontarsi con cittadini e Consiglio Comunale e collaborare per riqualificare l'ambiente urbano, promuovere iniziative per il suo miglioramento, la conservazione e il ripristino, promuovere dibattiti, ricerche ed incontri, proporre priorità, obiettivi e strumenti attuativi relativi al miglioramento del decoro urbano e a rilanciare l'immagine della città.

La Consulta avrà il compito di supportare l'attività della II Commissione Consiliare Permanente Urbanistica e Lavori Pubblici che potrà, a sua volta, interpellarla sulle proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale. Possono farne parte gli Esperti al Decoro e Arredo Urbano iscritti nell'omonimo Registro, e, nello specifico, un Urbanista, un Architetto, un Artista, un letterato, un Esperto di Storia locale, un vivaista, un rappresentante del mondo della scuola, un designer, un esperto di social media marketing e un rappresentante degli studenti. La Consulta resterà in carica per tutta la durata del mandato elettorale, e fino all'insediamento della prossima.

"L'avviso pubblico di oggi – spiega l'assessore al ramo, Giuseppe Licata - è la naturale prosecuzione della delibera di Consiglio Comunale del 3 novembre scorso, con la quale è stato approvato il Regolamento della Consulta Comunale per l'arredo e il Decoro Urbano. I soggetti interessati ad iscriversi all'Elenco degli Esperti possono presentare istanza al protocollo generale inviando una pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.gela.cl.it. Confidiamo in una buona partecipazione popolare, perchè c'è bisogno della collaborazione di tutti per rilanciare l'immagine della nostra città. Ognuno, con le proprie idee e la propria preparazione, può cambiare il volto di Gela e proiettarla in un futuro fatto di spazi aperti e curati".

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il 10 giugno alle ore 12:00. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0933 - 906115 o inviare una mail all'indirizzo ambiente@comune.gela.cl.it. L'avviso è stato pubblicato anche sul sito del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti".



