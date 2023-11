Attualita 208

A Gela inaugurato il nuovo ufficio di Servizio Sociale per i minori

Fornirà un supporto essenziale ai minori e giovani adulti, che si trovano in situazioni di disagio e rischio di devianza

Redazione

Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione del nuovo Ufficio di Servizio Sociale per i minori nei locali adiacenti il Tribunale ordinario di Gela. Presenti, oltre i funzionari e gli operatori del servizio, il presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi, il presidente del Tribunale Roberto Riggio, alcuni magistrati del distretto, i responsabili del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, il sindaco, l’assessore ai servizi sociali, le forze dell’ordine e il privato sociale. L’ufficio, che fornisce un supporto essenziale ai minori e giovani adulti, che si trovano in situazioni di disagio e rischio di devianza, assume una funzione fondamentale sia nella prevenzione dei reati, sia nel recupero delle devianze minorili, che a Gela toccano cifre allarmanti.

“L’esistenza dell’Ufficio di Servizio Sociale della giustizia minorile, all’interno del plesso giustizia - che lavora a stretto contatto con le istituzioni locali, al fine di creare un sistema integrato di supporto per i minori dell’area penale - è un segnale positivo per la città di Gela e l’intera comunità. Dimostra che le istituzioni sono impegnate ad investire nella crescita e nel benessere dei minori, promuovendo la giustizia sociale e contribuendo alla riduzione della devianza minorile”, ha spiegato la Dott.ssa Bellia, direttore dell’ufficio.



