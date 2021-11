Eventi 200

A Gela il saggista ed opinionista Diego Fusaro: incontrerà gli studenti del liceo Classico

Fusaro sarà anche ospite della libreria Orlando. Sarà a Gela il 25 e 26 novembre

Redazione

Il saggista ed opinionista Diego Fusaro per la prima volta a Gela ospite della Libreria Orlando e del Liceo Classico Eschilo. Una " due giorni" intensa, ricca di spunti di riflessione sulle grandi problematiche dei nostri tempi ma anche su temi classici della filosofia. L'evento culturale promosso dalla libreria e dalla scuola si articola in due diversi momenti di dialogo con Diego Fusaro.Entrambi si svolgono nell'aula magna del Liceo Classico Eschilo in via Eritrea. Il 25 novembre alle 18 l'incontro, curato dalla libreria Orlando ed aperto alla città,verte sul tema "Globalizzazione, Identità e meridione'.e si arricchisce degli interventi della psicologa Adriana Lombardo e dell'avvocato Pierangelo Vasile.

Modera il prof.Marco Trainito. Per le restrizioni imposte dalle norme anti Covid l'ingresso è ad inviti prenotando presso la Libreria Orlando. L' incontro del 26 novembre alle 9.30 è riservato agli studenti del Liceo Classico che si confronteranno con Fusaro.sui temi filosofici affrontati in uno dei suoi libri " Caro Epicuro". Modera il prof .Giuseppe Felici. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube dell'istituto Eschilo e la pagina Facebook della scuola.



