Cronaca 135

A Gela il capo della polizia Giannini e il questore Ricifari incontrano gli studenti

I ragazzi hanno posto alcune domande sull’attuale situazione economico sociale della città di Gela e in che modo la Polizia di Stato contrasta la realtà criminale

Redazione

22 Settembre 2021 21:24

il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, accompagnato dal Questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, ha partecipato al convegno “Vivere e testimoniare la legalità” organizzato presso la sede dell’Associazione Antiracket “Gaetano Giordano” a Gela. In questo consesso ha incontrato il Sindaco di Gela Lucio Greco, il Presidente dell’associazione Renzo Caponetti, alcuni componenti del direttivo e della consulta dell’associazione e una rappresentanza di dirigenti scolastici e studenti del Liceo Scientifico Elio Vittorini, del Liceo Classico Eschilo, dell’Istituto di Istruzione Superiore Ettore Maiorana e dell’Istituto Tecnico Emanuele Morselli. Gli studenti del progetto PON Legalità Sostegno Attivo al Capo della Polizia hanno posto alcune domande sull’attuale situazione economico sociale della città di Gela e in che modo la Polizia di Stato contrasta la realtà criminale.

“La presenza dello Stato in un territorio come Gela è importantissima – ha detto il Capo della Polizia – è uno di quei territori che ha pagato moltissimo e lo Stato deve essere presente fisicamente, non solo in occasione di ricorrenze ma giorno per giorno con le sue istituzioni che devono fare squadra insieme. Avere uomini come il presidente dell’associazione antiracket di Gela, che si spendono per la legalità è fondamentale. Penso che il vero successo è che ci sia la normalità di persone che si impegnano in maniera così forte dando messaggi di legalità”.



il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, accompagnato dal Questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, ha partecipato al convegno "Vivere e testimoniare la legalità" organizzato presso la sede dell'Associazione Antiracket "Gaetano Giordano" a Gela. In questo consesso ha incontrato il Sindaco di Gela Lucio Greco, il Presidente dell'associazione Renzo Caponetti, alcuni componenti del direttivo e della consulta dell'associazione e una rappresentanza di dirigenti scolastici e studenti del Liceo Scientifico Elio Vittorini, del Liceo Classico Eschilo, dell'Istituto di Istruzione Superiore Ettore Maiorana e dell'Istituto Tecnico Emanuele Morselli. Gli studenti del progetto PON Legalità Sostegno Attivo al Capo della Polizia hanno posto alcune domande sull'attuale situazione economico sociale della città di Gela e in che modo la Polizia di Stato contrasta la realtà criminale. "La presenza dello Stato in un territorio come Gela è importantissima - ha detto il Capo della Polizia - è uno di quei territori che ha pagato moltissimo e lo Stato deve essere presente fisicamente, non solo in occasione di ricorrenze ma giorno per giorno con le sue istituzioni che devono fare squadra insieme. Avere uomini come il presidente dell'associazione antiracket di Gela, che si spendono per la legalità è fondamentale. Penso che il vero successo è che ci sia la normalità di persone che si impegnano in maniera così forte dando messaggi di legalità".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare