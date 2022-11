Cronaca 242

A Gela i carabinieri trovano tre discariche abusive e un allevamento con cavalli non registrati

I militari hanno rinvenuto rifiuti in cemento amianto, altri bituminosi e plastici, scarti da lavorazione edilizia, apparecchiature elettroniche, pedane in legno e rifiuti urbani

Redazione

08 Novembre 2022 12:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-gela-i-carabinieri-trovano-tre-discariche-abusive-e-un-allevamento-con-cavalli-non-registrati Copia Link Condividi Notizia

In data 4 novembre, i militari della Stazione di Gela, alle dipendenze del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, unitamente a personale del Centro Anticrimine Natura Carabinieri Forestali di Agrigento, hanno effettuato una serie di verifiche nella zona di contrada Piano Mendola in un’area precedentemente individuata da personale del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo. Durante il controllo della zona, tre siti in particolare sono risultati essere caratterizzati da terrapieni ed adibiti ad area contenente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

I militari hanno rinvenuto rifiuti in cemento amianto, altri bituminosi e plastici, scarti da lavorazione edilizia, apparecchiature elettroniche, pedane in legno e rifiuti urbani non differenziati. Inoltre nei luoghi individuati vi era un capannone adibito all’allevamento di cavalli, alcuni dei quali, da ulteriore controllo effettuato con personale del servizio veterinario del comune di Gela, sono risultati essere privi dei codici aziendali. Le tre aree, aventi una superficie complessiva di oltre 700 metri quadri, e l’allevamento sono stati posti sotto sequestro. Il proprietario dei terreni è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gela per le violazioni del Codice Ambientale.



In data 4 novembre, i militari della Stazione di Gela, alle dipendenze del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, unitamente a personale del Centro Anticrimine Natura Carabinieri Forestali di Agrigento, hanno effettuato una serie di verifiche nella zona di contrada Piano Mendola in un'area precedentemente individuata da personale del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo. Durante il controllo della zona, tre siti in particolare sono risultati essere caratterizzati da terrapieni ed adibiti ad area contenente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. I militari hanno rinvenuto rifiuti in cemento amianto, altri bituminosi e plastici, scarti da lavorazione edilizia, apparecchiature elettroniche, pedane in legno e rifiuti urbani non differenziati. Inoltre nei luoghi individuati vi era un capannone adibito all'allevamento di cavalli, alcuni dei quali, da ulteriore controllo effettuato con personale del servizio veterinario del comune di Gela, sono risultati essere privi dei codici aziendali. Le tre aree, aventi una superficie complessiva di oltre 700 metri quadri, e l'allevamento sono stati posti sotto sequestro. Il proprietario dei terreni è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gela per le violazioni del Codice Ambientale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare