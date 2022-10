Cronaca 292

A Gela date alle fiamme l'auto di un ex consigliere comunale e la saracinesca di un'attività commerciale

Non si fermano gli attentati incendiari. Su entrambi i casi indaga la polizia. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco

Rita Cinardi

29 Ottobre 2022 14:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-gela-date-alle-fiamme-lauto-di-un-ex-consigliere-comunale-e-la-saracinesca-di-unattivita-commerciale Copia Link Condividi Notizia

Due incendi nella notte a Gela a poco tempo di distanza l'uno dall'altro. Il primo intorno alle 4 quando in piazza Umberto I è stata data alle fiamme la Mercedes E220 di proprietà di Nunzio Cafà, ex consigliere comunale e rappresentante di carni e salumi per una società. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco che ne hanno accertato la natura dolosa. Alle 5.30 è stata data alle fiamme la saracinesca del negozio "Baby Glamour di Francesco Ciaramella" di via Salvatore Aldisio. Anche in questo caso dal sopralluogo dei vigili del fuoco sarebbe emerso l'utilizzo di liquido infiammabile. Danni in corso di quantificazione. Su entrambi i casi indaga la polizia.



Due incendi nella notte a Gela a poco tempo di distanza l'uno dall'altro. Il primo intorno alle 4 quando in piazza Umberto I è stata data alle fiamme la Mercedes E220 di proprietà di Nunzio Cafà, ex consigliere comunale e rappresentante di carni e salumi per una società. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco che ne hanno accertato la natura dolosa. Alle 5.30 è stata data alle fiamme la saracinesca del negozio "Baby Glamour di Francesco Ciaramella" di via Salvatore Aldisio. Anche in questo caso dal sopralluogo dei vigili del fuoco sarebbe emerso l'utilizzo di liquido infiammabile. Danni in corso di quantificazione. Su entrambi i casi indaga la polizia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare